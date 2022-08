SIDERNO SUP. Boom di presenze alla zeppolata di piazza Cavone

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Boom di presenze all’edizione 2022 della “Zeppolata” di piazza Cavone che ha attirato centinaia di cittadini di tutta Siderno e dei paesi vicini, registrando numeri da record. Sarà per la voglia di stare insieme dopo gli anni delle misure di contenimento dei contagi, sarà per la buona organizzazione, ma i volontari del comitato “Pro Piazza Cavone” hanno avuto il loro bel da fare per smaltire le richieste della lunga fila di estimatori di questo piatto, antesignano dell’odierno “street food”.

Tra loro, la sindaca Mariateresa Fragomeni, il presidente del consiglio comunale Alessandro Archinà e numerosi consiglieri comunali, ma anche volti noti della Tv come il vaticanista del Tg2 Enzo Romeo.

Tra un brano e l’altro eseguiti dagli M60 sul palco, si è proceduto pure alla premiazione dei vincitori del torneo di briscola a coppie che ha preceduto la manifestazione. Si tratta di Riccardo Gioberti e Saverio Parisi (premiati dalla presidente della pro loco Antonella Scabellone) che hanno preceduto la coppia formata da Carmelo Cirillo e Giuseppe Blefari, premiati dal presidente del comitato “Pro Piazza Cavone” Aldo Caccamo.