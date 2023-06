di Gianluca Albanese

SIDERNO – Ci sarà anche il “Gazebo della Salute” nella giornata conclusiva del “Siderno Sport & Fitness Village” in programma domenica 25. Si tratta di un’iniziativa concepita dalla biologa nutrizionista Iole Sorgiovanni e dal consigliere comunale con delega agli Eventi Sportivi Davide Lurasco, parte integrante del festival che anche quest’anno ha visto il coinvolgimento di migliaia di praticanti e appassionati.

Nella struttura allestita sul lungomare, la biologa fornirà consulenza nutrizionale e una valutazione della composizione corporea, in maniera gratuita. Un’iniziativa inedita da queste parti, che s’inquadra nell’impegno condiviso sulla prevenzione delle malattie originate da una alimentazione errata, soprattutto con particolare attenzione verso i bambini e i ragazzi, affinché possano imparare fin da piccoli l’importanza di un’alimentazione corretta e di una dieta varia e bilanciata.

“Investire sulla loro salute e il loro benessere – ha dichiarato la dottoressa Sorgiovanni – promuovendo lo sport e una sana alimentazione è e sarà il nostro obiettivo comune, per Siderno, per la Locride e per la nostra bella Calabria, che ha tanto da offrire”.