SIDERNO- Grande successo per la serata dell’Amicizia, organizzata dall’Associazione “Amicizie è Pace” , che si è svolta lo scorso 26 giugno presso la galleria Montecarlo a Siderno.

Il sodalizio del professor Bruno Gasparro, attraverso questa manifestazione, premia ogni anno dei cittadini che, attraverso il loro operato nei piu’ svariati ambiti, si sono prodigati per diffondere i valori della solidarietà e della pace.

Quest’anno il riconoscimento è andato: al sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni

al vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva

alla pediatra Maria Sanci

e alla presidente della Pro Loco di Siderno, Antonella Scabellone.

Nel corso della serata il professore Gasparro ha ripercorso la storia della Associazione, di cui è segretario, nata negli anni settanta, attualmente presieduta dal direttore didattico Giuseppe Zurzolo, evidenziandone gli scopi e le attività, prima fra tutte la promozione della cultura e del turismo attraverso l’organizzazione dei viaggi di gruppo, sia in Italia che all’estero. Un’associazione che attraverso i viaggi organizzati, tra cui molti pellegrinaggi, ha coltivato i valori dell’amicizia e della solidarietà, portando tante generazioni di calabresi, e non solo, in giro per il mondo.

Per le sue attività meritorie il Prof. Gasparro aveva ricevuto lo scorso primo maggio lo storico premio della città di Siderno “Civiltà e Lavoro”