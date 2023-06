R. & P.

Venerdì 2 giugno, a Siderno, sul Lungomare delle Palme, si è disputata la prima tappa del Campionato Calabrese 2023 di Gimkana in Vespa.



Si tratta della prima di 5 tappe regionali che porteranno alle finali nazionali di diverse categorie.



Alla manifestazione hanno partecipato 50 Gimkanisti proveniente da diversi Vespa Club Calabresi, da Rogliano Calabro a Reggio Calabria.



Giudice e direttore di gara delegato nazionale del Vespa Club D’Italia per lo Sport, il dott. Antonino Luvarà.

Per la prima volta da quando si svolgono queste manifestazioni, si è registrata la partecipazione di una donna con la propria due ruote amata.



La prima manche è iniziata alle ore 10:30 per terminare alle ore 13:30, mentre la seconda manche è iniziata alle ore 14:00 ed è terminata alle17:00.

A seguire, si sono svolte le premiazioni dei tre vincitori delle categorie concorrenti.



All’evento, organizzato dal Vespa club di Siderno, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della locale Pro Loco, ha presenziato il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, intervenuta insieme alla presidente della Pro Loco, Antonella Scabellone, che hanno ricevuto una targa ricordo in segno di ringraziamento per la collaborazione, organizzazione e buona riuscita dell’evento, unitamente al presidente della Siderno Soccorso, Aldo Caccamo, che ha garantito l’assistenza sanitaria di primo soccorso per tutta la giornata.



Le categorie in gara sono state 4:

1) Gimkana CATEGORIA UNDER18, riservata a vespisti minorenni e che abbiano compiuto il 14°anno di età, che ha visto classificarsi al primo posto Venerio Carlo del Vespa Club Amantea; al secondo posto il giovane De Angelis Mathias del Vespa Club Siderno e al terzo posto Loiacono Manuel del Vespa Club Nicotera.

2) Gimkana CATEGORIA SMALL, riservata a tutte le vespe con cilindrata di 50 C.C. che ha visto classificarsi al primo posto Giuseppe D’Aloi del Vespa Club Nicotera; al secondo posto GiovanniCasciano del Vespa Club Reggio Calabria e al terzo posto la Vespista Alessandra Cicero del VespaClub Amantea.

3) Gimkana CATEGORIA LARGE, riservata a tutte le vespe con cilindrata superiore a 125 C.C., che ha visto classificarsi al primo posto Giuseppe Lupino del Vespa Club Nicotera; al secondo posto Andrea Naccarato del Vespa Club Amantea e al terzo posto Giuseppe Pellegrino del Vespa Club Amantea.

4)Gimkana CATEGORIA SQUADRE, formata sommando tutti i punti ottenuti dai singoli Vespisti dei singoli Vespa Club, che ha visto classificarsi al primo posto il Vespa Club Nicotera; al secondoposto il Vespa Club Reggio Calabria e al terzo posto il Vespa Club Amantea, formando la seguente graduatoria regionale sotto elencata.



Le prossime date del Campionato Calabrese di Gimkana saranno il 18 giugno a Rogliano Calabro, il 17 Settembre a Reggio Calabria e, infine, l’8 ottobre, ci sarà la prima manche a Nicotera e la seconda a Rosarno, come da calendario nazionale e, alla fine, i primi tre classificati passeranno alle finali nazionali.