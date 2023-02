Siderno, successo per la Mostra Cinofila Amatoriale organizzata dall’OIPA

R & P

Si é concluso in bellezza il WINTERLAND di Siderno con la MOSTRA CINOFILA AMATORIALE, organizzata dalla dott.ssa Marilene Bonavita, esponente locale del Partito Animalista Italiano, giornalista e presentatrice dell’ evento.

Tantissime le persone intervenute, non solo ammaliate dalla bellezza dei cani che vi hanno partecipato, ma dalla grande professionalità dell’ organizzazione.

Impeccabile la giuria che ha valutato, con la massima trasparenza ed alzata di paletta, le tre categorie che sfilavano, Razza, Meticci e Cuccioli.

Presidente di giuria il dott. Leonardo FERRAGINA, veterinario oculista; nella giuria la veterinaria Olga Naymo, la presidente della Proloco di Siderno, Antonella Scabellone, l’ assessore al randagismo del Comune di Siderno, Francesca Lopresti e l’ educatore cinofilo SIUA, Rocco Belluzzi.

GIURIA



Tre le categorie premiate e Tra i vincitori:

CUCCIOLI :

1 premio Black manba di Giovanni Bonsignore

2 premio parimerito Max di Marco Stalteri e Sam di Giuseppe Barone

3 premio Roy di Sandra Lombardo

Categoria Cuccioli



METICCI :

1 classificato Mosé di Fabien Belvedere

2 classificato : Cristoforo di Alfonso Altavilla

3 classificato Layla di Miriam Mescuso

Categoria Meticci



RAZZE :

1 classificato Eros di Francesco Pedulla’

2 classificato Severius di Salvatore Lagamba

3 parimerito Gianni Bonsignore e Jerry di Enzo Brizzi.

Categoria Razze

In conclusione una Mostra Amatoriale ma con cani di una bellezza e di una bravura unica, che hanno lasciato stupiti, non solo la giuria, ma tutti gli spettatori.

Immancabili le relazioni su argomenti importanti per cercare di fare corretta informazione anche in questo evento per il quale é stata fondamentale la disponibilità dell’ Azienda Pet Sud s. r. l di Perri e la collaborazione di Pet Family di Rocco Belluzzi e Quattro zampe di Mike Galante ed infine un grazie ad Anthony Commisso del Comas per il premio lotteria.

Grazie anche a Roberta Franco che si è esibita con alcune sue allieve regalando al pubblico un intermezzo musicale e danzante molto intenso.

Nell’ augurarci che altri di questi eventi potranno realizzarsi in breve tempo, naturalmente un ringraziamento va al Comune di Siderno.

Scuola di danza Roberta Franco

