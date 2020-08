Siderno, successo per il X Memorial Cosimo Verteramo

di Antonella Scabellone

SIDERNO- L’emergenza Coronavirus non ferma il memorial Cosimo Verteramo la cui decima edizione si è conclusa con successo lo scorso 2 agosto. La gara di pesca sportiva a “surici”, organizzata dal circolo nautico “Gli amici del mare” Costa dei Gelsomini, si è svolta, come sempre, nel lato nord del lungomare delle Palme, in prossimità dello stabilimento balneare intitolato al compianto capitano di lungo corso scomparso nel luglio del 2003.

Sul podio quest’anno sono saliti Renato Gulloni e Giuseppe Crupi (foto copertina). Alle loro spalle, rispettivamente seconde e terze, le coppie formate da Sergio Pedullà e Giuseppe Franco e Girolamo Futia e Massimo Riccio.

La manifestazione è andata in porto nonostante l’emergenza sanitaria che ha richiesto l’applicazione di rigorose misure di sicurezza ma che non ha scoraggiato gli organizzatori, guidati dall’infaticabile Peppe Trimboli e della presidente del circolo Valeria Carbonaro.

C’è stato anche il momento del ricordo quando, nel corso della premiazione, Giusy Verteramo, segretaria del club, ha voluto ricordare la figura del padre Cosimo: “È facile dimenticare fatti,persone, episodi…se oggi invece siamo quì, a ricordare te,il nostro Capitano, grande navigatore con un cuore ancora più grande, vuol dire che hai lasciato in noi sentimenti immensi.. Ti conoscono benissimo anche coloro che sono nati quando tu avevi già preso il largo per la tua ultima traversata, attraverso i nostri racconti ed i nostri ricordi. Appunto ricordi….Tutti abbiamo sempre fatto in modo che tu rimanessi vivo nel cuore di chi ti ama. Come dicevi tu che sia un buon vento per tutti e che spiri sempre più forte per portarci sempre nella giusta direzione….al prossimo anno,Giusy”.

Si è poi proceduto alla consegna di targhe ricordo a persone che si sono distinte per il loro impegno per la città e per la loro vicinanza a tutte le iniziative del club. I riconoscimenti sono andati a Mario Diano, Gilberto Giannattasio, Stefano Archinà, Mimmo Figliomeni, e Umberto Surace.

Un ringraziamento doveroso infine agli amici Sponsor che ogni anno, con il loro sostegno economico, permettono la realizzazione di questa manifestazione che oramai rappresenta un appuntamento fisso dell’estate sidernese .