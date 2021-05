Siderno, stimolata dalla Bandiera Blu la Consulta si prepara alla stagione turistica balneare

R & P

La riunione tenutasi presso la sala consiliare del Comune nei giorni passati tra le Associazioni della Consulta Cittadinia e alcuni rappresentanti del Settore Turistico e commerciale, e con il Coordinamento della Commissione Straordinaria che amministra la Città, ha fatto emergere una significativa volontà da parte di tutti i presenti a partecipare nell’affrontare l’imminente stagione turistica/ balneare.

Durante l’incontro e’ stato evidenziato l’elaborazione di un articolato e intenso programma da sviluppare nei prossimi 4 mesi nell’imminente stagione. Si stanno curando aspetti organizzativi e date degli eventi.Appena pronti saranno portati all’attenzione dei diversi soggetti interessati per la condivisione definitiva.

Dopo l’attribuzione della Bandiera Blu,l’elemento che ha unito tutti i presenti stimolandoli ad una partecipazione attiva è stata il “Progetto Decoro Urbano.” che mira a costruire un filo diretto di collaborazione tra Cittadini e Istituzioni e che rappresenta l’unico percorso per avere una Città pulita ordinata organizzata.

Questi sono presupposti fondamentali per i territori che vogliono ospitare turisti e offrire loro vacanze serene e rilassanti all’insegna della tutela dell’ambiente , del verde ,e degli spazi pubblici riservati a giovani e adulti.

E in questo contesto con il Coordinamento dei Commissari e dei Tecnici del Comune a parte gli eventi previsti,è stato illustrato un programma relativo al Decoro Urbano” già avviato che prevede interventi sulla spiaggia, sulla pista ciclabile, sui percorsi pedonali, sul parco giochi, sulle aree cimiteriali, e su numerose villette sparse per il territorio cittadino.

Considerata la tipologia degli interventi questi sono stati affidati al coordinamento del settore Ambiente della Consulta Comunale insieme a quella Giovanile.

Alcuni Agenti di Viaggio presenti, nel prendere atto, con vivo interesse, di questa volontà di partecipazione attiva dei cittadini e della sinergia che si è creata con il Comune, ha ritenuto opportuno evidenziare che numerosi sono i segnali positivi che si stanno registrando in questo periodo.

A parte l’Assegnazione della della Bandiera Blu, e’ stata una grande piacevole sorpresa la lettera con i complimenti che sono pervenuti ai Commissari del Comune da parte del Ministro Gelmini che probabilmente sarà presente alla manifestazione per la celebrazione della stessa Bandiera avrà luogo nei primi giorni di Luglio.

La recente approvazione dopo tanti anni del Piano Spiaggia finalmente mette ordine e da’ supporto organizzativo ai numerosi stabilimenti balneari che quest’anno probabilmente saranno più numerosi.

Ma il dato più interessante a parte il contenimento continuo dei contagi, e di alcune incertezze sui vaccini, si registra una crescente richiesta di informazioni presso le Agenzie di Viaggio e direttamente presso le strutture ricettive da parte di cittadini italiani che desiderano venire in vacanza in Calabria.

E’ una domanda prettamente italiana che oltre al classico soggiorno nelle strutture ricettive Alberghiere tende anche privilegiare il soggiorno in Case Vacanze, Residence, B&B, appartamenti ed anche nel “silenzio“ dei suggestivi Borghi Antichi.

Ed ecco dove emerge forte la necessità’che ci sia una mobilitazione del territorio per garantire agli ospiti un soggiorno per quanto possibile sereno e rilassante ed anche per dimostrare che l’attribuzione della Bandiera Blu e’ stato totalmente meritato.

A proposto di mobilitazione deile Associazioni il rappresentante del Corsecom presente evidenzia che Siderno sta accogliendo pienamente l’appello che i due Presidenti del Comitato dei Sindaci e dell’Assemblea dei 42 Comuni Giuseppe Campisi e Caterina e Belcastro hanno lanciato a tutti i Comuni del territorio affinche ognuno per la propria comunità’ dedichi una attenzione e un impegno particolare al Decoro Urbano affinche tutto il territorio possa essere apprezzato e vissuto piacevolmente dagli ospiti in arrivò.

Dalla Segreteria Corsecom

Sezione di Siderno