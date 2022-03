SIDERNO Spiragli positivi per il futuro del consultorio familiare

R. & P.

Siderno, 11 marzo 2022. Promettente dialogo tra l’amministrazione Fragomeni e il movimento Riprendiamoci i Consultori Locride. Le attiviste del movimento, che rivendica il ritorno alla piena operatività dei Consultori Familiari della Locride ormai ridotti al lumicino, esprimono soddisfazione per la pronta e positiva risposta della Sindaca di Siderno, Maria Teresa Fragomeni.

Difatti, nel corso di un incontro avuto stamane, abbiamo appreso dalla sua stessa voce che, mantenendo l’impegno assunto nei precedenti colloqui, la prima cittadina ha prontamente avallato le nostre richieste presso la direzione dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria. Dopo averne parlato per le vie brevi col Commissario Straordinario Scaffidi alla direzione dell’ASP di Reggio Calabria l’8 marzo, ha inoltrato allo stesso una PEC in cui definisce in dettaglio le soluzioni da adottare per rendere pienamente funzionale ed efficiente il Consultorio di Siderno.

Ci auguriamo che le nostre richieste trovino in tempi rapidi concreto accoglimento, perciò continueremo a tenere gli occhi aperti e proseguiremo nell’azione di lotta e di sensibilizzazione fino a quando tutti i consultori non saranno ripristinati ed a norma. Siamo fiduciosi che anche gli altri Sindaci della Locride, nei quali abbiamo riscontrato interesse e piena disponibilità a portare avanti le giuste rivendicazioni del Movimento Riprendiamoci i Consultori, seguano l’esempio del Comune di Siderno