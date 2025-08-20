R. & P.

SIDERNO – Questa mattina, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni ha incontrato, alla presenza della responsabile del Settore Urbanistica arch. Angela Alfieri, il Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria dott. Riccardo Ritorto.

L’incontro fa seguito alla comunicazione inviata nei giorni scorsi dal dott. Ritorto, nella quale vengono ricordati a tutti i sindaci gli obblighi normativi riguardanti le manifestazioni temporanee, con particolare attenzione sulla prevenzione delle tossinfezioni alimentari e dei potenziali rischi per la salute dei consumatori. Nella stessa comunicazione, il Direttore del Sian ha rimarcato l’obbligo di registrazione presso l’Asp (per il tramite dei Comuni) di tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, compresi quelli a carattere temporaneo, e i connessi adempimenti burocratici.

Il sindaco Mariateresa Fragomeni, gli assessori e i consiglieri presenti, in linea con l’obiettivo comune di garantire la sicurezza dei cittadini, in vista della Fiera in onore di Maria Santissima di Portosalvo, invitano, dunque, le attività interessate a intraprendere attività di somministrazione e vendita di alimenti a carattere temporaneo ad accelerare i tempi di invio delle richieste al Comune e al massimo rispetto delle modalità indicate dalla vigente normativa, al fine di permettere agli uffici e all’Asp di esaminare per tempo, e con la dovuta attenzione, ogni richiesta.

L’ufficio Sian dell’Asp, da parte sua, è disponibile fin da subito a chiarire ogni dubbio agli esercenti interessati.

L’impegno di tutta l’Amministrazione Comunale è quello di festeggiare nel migliore dei modi la Patrona della Città e di farlo nella massima sicurezza e tranquillità.