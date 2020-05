SIDERNO SOCCORSO Rinnovato il direttivo dell’associazione di volontariato

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Avanti nella continuità. L’associazione “Siderno Soccorso”, che il prossimo 13 novembre festeggerà il 18° anno di attività, improntata sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e dell’attività di volontariato da prestare in modo personale, spontaneo e gratuito (quindi senza scopo di lucro) ha recentemente rinnovato il proprio direttivo, composto da volontari che non hanno mai smesso di prestare la propria opera di pubblica assistenza nel comprensorio della Locride.

Tra le attività svolte, ci sono il soccorso agli ammalati con ambulanza di tipo A, l’organizzazione di servizi sociali e assistenziali (anche domiciliari) per pazienti anziani e diversamente abili, anche con l’utilizzo dell’autovettura Fiat Doblò attrezzata di una pedana elettro idraulica per il trasporto, svolgendo servizio di ambulatorio per terapie intramuscolari ed endovenose con infermieri professionali e organizzando giornate di prevenzione di diabete e ipertensione e di raccolta del sangue.

Il tutto nel quadro di un proficuo rapporto di collaborazione con le istituzioni, non ultimo il distretto socio-sanitario Nord col Comune di Caulonia capofila.

Il nuovo direttivo dell’associazione è così composto:

Presidente: Aldo Caccamo;

Vice Presidente e Direttore Sanitario: Pino Falzone;

Segretaria: Antonia Sgambelluri;

Tesoriere: Roberto Stinà;

Responsabile dei Volontari: Rocco Tavernese;

Collegio dei Revisori dei Conti: Francesco Ferraro (Presidente), Giuseppe Longo e Tiziana Marando.