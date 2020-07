SIDERNO “Sette Libri per Sette Sere”:venerdì la conferenza stampa della presentazione della settima edizione

(foto di archivio)

L’Associazione Amici del Libro e della Biblioteca (ALB) di Siderno ha indetto una conferenza stampa per la settima edizione di “Sette Libri per Sette Sere”, che si terrà venerdì 17 luglio alle ore 19, presso la Biblioteca Comunale, in via Reggio n°1 in Siderno.



Questa edizione, che si svolgerà da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto, si prospetta quanto mai interessante: al tradizionale appuntamento serale dedicato alla presentazione di libri e agli incontri con gli autori, si aggiunge l’appuntamento pomeridiano interamente

dedicato all’arte.

A partire dalle 18 il giardino della biblioteca si trasformerà, infatti, in una galleria d’arte a cielo aperto in cui si potranno ammirare le opere di pittori e scultori locali.



Nel corso della conferenza stampa che sarà condotta dalla giornalista Maria Giovanna Cogliandro e dal presidente di ALB Cosimo Pellegrino, a tutti i partecipanti sarà consegnato materiale informativo.