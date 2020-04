SIDERNO «Servono mascherine e DPI». Il Partito Comunista scrive ai Commissari

di Redazione

SIDERNO – La sede provinciale del Partito Comunista intitolata al Partigiano Vincenzo Bolognino ha scritto alla Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno per segnalare alcune necessità impellenti di alcune fasce deboli della popolazione cittadina.

«Nel ringraziarvi per il giusto impegno che in questo momento – si legge nella lettera – state attuando per le famiglie bisognose di Siderno, e per il coinvolgimento di alcune associazioni di volontariato,

vogliamo ricordare che urgono prodotti per l’igiene ormai divenuti introvabili; vi consigliamo anche di vigilare sui costi, in quanto alcuni di questi sono divenuti eccessivi, non essendo più facilmente reperibili le piccole confezioni.

Chiediamo, in particolare, di attivarvi per reperire in special modo le mascherine e distribuirle alle persone bisognose indicando inoltre i luoghi per coloro che vogliono acquistarle, coinvolgendo commercianti del settore e farmacie».

Fin qui le richieste.

Ma i Comunisti di Siderno e di tutto il territorio provinciale non fanno mancare alcuni doverosi ringraziamenti.

«Approfittiamo anche di questo comunicato – prosegue la nota – per ringraziare lavoratori e operatori della sanità per l’impegno che anch’essi dimostrano in questo momento lavorando in trincea, insieme alle associazioni di volontariato: anch’esse operano in condizioni precarie mettendo in pericolo la loro salute per la mancanza di mascherine guanti tute, e tamponi, come rilevato anche da alcune televisioni nazionali e locali. Ringraziamo anche i lavoratori e i dipendenti di “Locride Ambiente” che – termina il comunicato – lavorano come sempre attivamente, nonostante i problemi avuti in questi mesi».