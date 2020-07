SIDERNO Segnalati altri abbandoni abusivi di rifiuti

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Una delle primissime priorità che l’amministrazione comunale che verrà eletta il prossimo autunno dovrà affrontare sarà certamente l’annosa tematica dell’abbandono dei rifiuti per strada.

Le foto a corredo del pezzo sono state scattate nella via Marina, la parallela al lungomare delle Palme e al Corso della Repubblica che limita con la ferrovia, sempre più spesso teatro di azioni deprecabili che, con una vigilanza sistematica, potrebbero essere evitate o, meglio ancora, represse.

Ma ancor prima di invocare un intervento straordinario della macchina burocratica e tecnica comunale ormai ridotta all’osso – alla luce degli ultimi collocamenti in quiescenza, il Comune di Siderno conta su meno di cinquanta dipendenti in servizio – o sull’ormai consueto supplemento di lavoro richiesto agli operai di Locride Ambiente, serve una vigilanza civica da parte di ogni cittadino, perché Siderno rappresenta un faro per i paesi vicini dal punto di vista della sensibilità ambientale dei propri cittadini e delle associazioni (tra i punti di forza che hanno portato alla conquista della Bandiera Blu) e non può permettere che pochi sconsiderati rovinino l’immagine della città, specie nella stagione in cui si preannunciano importanti flussi turistici.

Dunque, cari concittadini: vigiliamo e segnaliamo al Comune e alle Forze dell’ordine ogni abuso e condotta contraria al decoro urbano e alla salute pubblica e, se becchiamo qualcuno intendo ad abbandonare buste di spazzatura, non giriamoci dall’altra parte.