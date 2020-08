SIDERNO Sabato scorso l’incontro coi vertici provinciali di Fratelli d’Italia

R. & P.

Sabato 29 Agosto si è tenuto presso il Ristorante “Ymca Beach” un incontro con i vertici provinciali del partito.

Alla riunione hanno preso parte il Commissario Provinciale Denis Nesci, i membri del Circolo di Siderno ed alcuni rappresentanti dei Circoli della Locride.

Tra le tematiche oggetto di discussione in particolare va citato il programma ancora in corso di formulazione per il prossimo appuntamento elettorale.

La nostra cittadina, in passato fiore all’occhiello della Locride, merita massima attenzione e certamente non può mancare l’impegno assunto dal Circolo di Siderno che ambisce a portare i propri rappresentati in seno alla nuova amministrazione comunale.

Il Commissario di Circolo FdI

Avv. Ida Giuseppina De Beris