R. & P.

SIDERNO – La Festa del Mattoncino arriva con Circo WOW a Siderno il prossimo sabato 9 maggio dalle 17:00 in piazza Portosalvo. L’evento, unico nel territorio, è un’azione del Progetto “Gli ateliers della cultura e della socializzazione” finanziato al Comune di Siderno sul “PAC Calabria 2014/2020” – CUP I19I25001730006. Si tratta di un’occasione singolare e speciale di gioco condiviso, per famiglie e bambini, col format che unisce generazioni intere attraverso la magia della costruzione. Lo spazio di piazza Portosalvo si trasformerà in un atelier a cielo aperto, un cantiere di creatività senza limiti, dove intere famiglie potranno collaborare tra vasche di mattoncini, aree tematiche e sfide di abilità.

È l’evento con un alto tasso di coinvolgimento trasversale, capace di generare grandi flussi di pubblico grazie al fascino universale dei mattoncini colorati. Un successo visivo e numerico garantito. La piazza sarà divisa in un ampio spazio gioco per tutti con tre aree speciali e tanta animazione. Si prevedono un’Area condotta, un’area di gioco libero e un’area dedicata al Pixel. Uno staff dedicato con tre animatori professionisti di Circo Wow guiderà i partecipanti lungo i percorsi di gioco preferiti. Circo Wow è stato scelto sin dall’inizio dell’azione progettuale, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’Assessore alla Cultura Francesca Lopresti, perché è un’organizzazione che da oltre 15 anni opera nel mondo dell’organizzazione eventi corporate e di piazza, Family Day Aziendali, Bimbi in ufficio, Team Building e per gallerie commerciali progettando esperienze coinvolgenti che ogni anno coinvolgono migliaia di persone.

La mission di Circo Wow è creare momenti di incontro tra generazioni attraverso il linguaggio universale del gioco. Per questo sviluppa format originali progettati dal team Wow, utilizzando materiali e attività di proprietà, pensati per generare partecipazione, relazione e coinvolgimento.

Ogni progetto nasce da un processo strutturato di organizzazione eventi, che integra ideazione creativa, progettazione degli spazi e gestione dei flussi dei partecipanti, per costruire esperienze dinamiche e memorabili.