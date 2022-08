SIDERNO Sabato 13 la 24^ edizione della “Festa del Turista”

R. & P.

SIDERNO- Come da tradizione, ritorna anche quest’anno la “Festa del Turista”, giunta alla XXIV Edizione. La manifestazione, che si terrà sabato 13 Agosto, a partire dalle ore 21:30, in Piazza Portosalvo, rappresenta ormai un appuntamento fisso per la città, che la Pro Loco organizza, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, nel momento clou dell’estate, a ridosso di ferragosto, quando si regista, non solo a Siderno, ma in tutta la Locride, la massima presenza di turisti.

Il fulcro principale della manifestazione è la consegna dei “Premi Fedeltà”, che vengono conferiti agli ospiti selezionati, i turisti affezionati, quelli cioè che scelgono ogni anno la nostra città come meta delle proprie vacanze, preferendola ad altre località turistiche.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 13 Agosto, alla sede operativa della Pro Loco sita in via Lungomare, o per Email a: info@prolocosiderno.it

La serata sarà allietata dal Gruppo Musicale degli M60 e dal cantante Nando, che interpreteranno brani di musica leggera italiana e melodica napoletana, oltre che da alcuni momenti di poesia dialettale. A fare da contorno alla manifestazione una mostra di quadri di vari artisti locali e i mercatini dell’artigianato.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

Per info 0964/342689, info@prolocosiderno.it