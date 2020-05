SIDERNO Rischio dissesto, la Commissione Straordinaria invita i creditori a venire incontro al Comune

R. & P.

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto presso la sala del Consiglio Comunale l’incontro organizzato dalla Commissione Straordinaria al quale sono stati invitati i rappresentanti dei soggetti politici e delle associazioni che ne avevano fatto richiesta.

Dall’incontro è emerso che la situazione finanziaria dell’Ente è ancora in corso di valutazione da parte dei tecnici contabili incaricati dalla Commissione Straordinaria i quali si stanno adoperando affinché le posizioni debitorie sorte in capo all’Ente possano essere definite mediante accordi transattivi.

La Dr.ssa Maria Stefania Caracciolo, n.q. di Presidente della Commissione Straordinaria, unitamente alla Dr.ssa Mulè hanno, dunque, chiarito i dubbi ed i timori sorti tra i cittadini smentendo le voci relative ad un eventuale nuovo dissesto finanziario dell’Ente invitando i presenti a voler sensibilizzare i cittadini creditori ad una attiva collaborazione con gli Amministratori.

La Commissione Straordinaria, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata, in altre parole ha ribadito il proprio impegno finalizzato esclusivamente a soddisfare le varie posizioni creditizie ed i numerosi rapporti sorti nel corso degli anni anche con i privati cittadini a patto che da parte di questi ultimi vi sia reciproca collaborazione.

E’ noto a tutti che in caso di dissesto finanziario sarà addirittura impossibile aggredire le casse dell’Ente per recuperare, mediante azione esecutiva, le somme spettanti a ciascuno; pertanto, accettando le eventuali proposte transattive che la Commissione Straordinaria formulerà ai creditori si consentirà da un lato di vedere soddisfatte, seppur parzialmente, le posizioni creditizie di ciascuno e dall’altro lato si consentirà agli attuali Amministratori di poter adempiere i debiti sorti in capo dell’Ente.

Facciamo appello, quindi, alla sensibilità dei creditori affinche facciano un ulteriore sforzo per trovare un punto di incontro cosicché, con l’impegno di ciascuno di noi, si possa raggiungere l’obiettivo comune, ovvero la rinascita della nostra Città.

Fratelli d’Italia Circolo di Siderno

Forza Italia – Coordinamento Siderno

Partito Democratico – Circolo di Siderno

Area Socialista Siderno

Comunisti Sidernesi

Siderno nel cuore

Operatori turistici sidernesi

Commercianti sidernesi

Osservatorio sui rifiuti

Riviera pulita