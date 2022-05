SIDERNO, raccolta fondi delle associazioni LASOL e Angela Serra per il nuovo reparto Oncologia di Locri

di Redazione

LOCRI- Sabato 21 maggio la dott.ssa Flavia Beltrani, insieme all’associazione Lasol, di cui fa parte, e all’associazione Angela Serra, ha organizzato, presso la propria Villa di Siderno, una serata finalizzata alla raccolta fondi per la costruzione del nuovo reparto di Oncologia dell’Ospedale di Locri. L’iniziativa è stata organizzata dalla dottoressa Beltrani in memoria del proprio marito, l’ing Salvatore Marletta, morto il 29 settembre per cancro al pancreas.

Numerosa la partecipazione, non solo di cittadini della Locride, ma anche di persone provenienti da Vibo, Taurianova, Palmi e Reggio Calabria. Dopo la benedizione impartita da Don Massimo Nesci, in rappresentanza della diocesi di Locri~ Gerace, è stato illustrato il progetto di rifunzionalizzazione del reparto oncologico. Successivamente, i pazienti oncologici presenti, hanno potuto parlare privatamente con il dott Serrano, specialista in oncologia presso l’ospedale locrese.

I lavori sono stati aperti dal saluto in videoconferenza del dott Giovanni Condemi, Presidente dell’associazione LASOL che, per motivi di salute, non è stato presente alla serata .Quindi, la dott.ssa Flavia Beltrani ha parlato del cancro, definito da lei “un mostro che distrugge l’individuo, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente, un mostro che cambia in maniera inesorabile e definitiva anche coloro che curano e sono vicini al malato oncologico”.

La dottoressa ha affermato di avere promosso personalmente questa iniziativa nella speranza che terminino i così detti “viaggi della speranza” per i malati oncologici il cui diritto e’ di potersi curare nel loro conteso sociale accanto ai propri familiari.

E’ stato poi illustrato in 3D il progetto relativo alla costruzione del nuovo reparto di oncologia dell’ospedale di Locri. Sono intervenuti: il dott. Attilio Gennaro e il prof. Massimo Federico, rispettivamente Presidente della sez. Regionale Calabria e Presidente Nazionale dell’associazione Angela Serra.

Infine, è iniziata la parte conviviale della serata rallegrata dal gruppo musicale Tarantanovasound e da un ricco buffet offerto dalla dott.ssa Beltrani e organizzato egregiamente dalla Scuola Alberghiera di Locri.