Siderno, prove di dialogo tra Pd, Centro Democratico e Sinistra Italiana

Nella serata di ieri, la Segretaria del Circolo del Partito Democratico di Siderno, Giusy Massara, ha convocato in riunione, con modalità telematiche, il Direttivo per riferire di essere stata contattata in merito al comunicato diramato nei giorni scorsi, a firma di Centro Democratico e di Sinistra Italiana.

Il tenore della nota delle due formazioni politiche è chiaramente un invito rivolto a tutte le forze democratiche e progressiste della città per discutere in un’ottica nuova e di avvio di una fase di concertazione in vista delle possibili elezioni comunali della prossima primavera.

La discussione, in seno al Direttivo, è stata molto approfondita e gli interventi dei componenti hanno evidenziato che, nell’esclusivo interesse generale di Siderno, è opportuno accogliere detto appello ed interloquire senza alcun pregiudizio, sulle idee e sui progetti di rilancio del Paese.

Finalmente, dunque, sarà possibile aprire ad un tavolo di discussione: tavolo invocato ab initiodal Partito Democratico di Siderno con un appello all’apertura alle forze politiche di centrosinistra ed al mondo civico ed a tutti coloro che avvertissero forte il senso della partecipazione democratica.

Appello, peraltro, auspicato e rilanciato da ultimo anche attraverso la nostra candidata Sindaco, Mariateresa Fragomeni, a titolo esemplificativo, in una recente trasmissione televisiva.

Per i democratici è fondamentale valutare bene il grado di coinvolgimento di una sfida dalla quale dipenderà la sorte di questo paese e l’impegno, seppure diverso dal passato, dovrà convogliare forze e idee progressiste verso un’unica direzione: la costruzione di un progetto politico che si assuma responsabilmente impegni precisi e chiari nei confronti della cittadinanza.

Ben vengano dunque i confronti che, in maniera chiara, trasparente e lungimirante, possano delineare un futuro migliore per Siderno.

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno