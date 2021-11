Siderno, prosegue all’Istituto M.Bello il progetto del Rotary club contro obesità infantile

Prosegue spedito il progetto del Rotary Club di Locri che dal mese di ottobre ha avviato una importante iniziativa di Lotta all’Obesità Infantile nell’Istituto Comprensivo “Bello – Pedullà – Agnana” di Siderno diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Vito Pirruccio.

Sotto la regia attenta del Presidente del club di Locri il Dott. Luigi Brugnano si è svolto il primo incontro operativo-valutativo composto dal Leader del progetto il Maestro e campione di arti marziali Vincenzo Ursino, l’esperto di medicina della nutrizione e dirigente ASP Dr. Giuseppe Mirarchi, la referente scolastica Marilena Romeo ed i 75 insegnanti dei vari plessi coinvolti.

Dopo la raccolta dei dati sulle abitudini alimentari delle famiglie ed al calcolo della percentuale di bambini e ragazzi interessati dal problema dell’obesità – si ricorda che i risultati verranno resi pubblici su una piattaforma online nel pieno rispetto della privacy – si è passati al modulo dedicato all’attività sportiva registrando il grande entusiasmo dei bambini e l’approvazione del corpo docenti.

Il M° Vincenzo Ursino, responsabile del modulo, ha spiegato – nel pieno rispetto delle norme covid19 – l’importanza del movimento e dell’attività sportiva soprattutto in questa era dove le ore passate seduti nei banchi di scuola e l’avvento degli smartphone e delle playstation hanno consegnato all’Italia il primato negativo in Europa per sedentarietà. Il movimento, infatti, è importante per lo sviluppo sia fisico che psicologico del bambino, in quanto favorisce una crescita armonica, migliora l’agilità e la coordinazione ed accresce l’autostima, l’autonomia e la capacità di socializzazione. Successivamente nella lezione pratica i bambini e le insegnanti di motoria hanno potuto apprendere, grazie alla lunga e qualificata esperienza del M° Ursino, alcune delle nuove metodologie inerenti alla pratica sportiva.

Il Rotary di Locri, grazie all’impegno fisico ed economico dei suoi soci, nella sua iniziativa di sensibilizzazione e di lotta all’obesità infantile ha coinvolto negli ultimi quattro anni oltre 1.700 genitori e quasi 1.000 bambini e ragazzi di cinque istituti comprensivi.