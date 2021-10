SIDERNO Proclamati ufficialmente i consiglieri eletti

di Gianluca Albanese

SIDERN0 – Ieri pomeriggio, dopo la proclamazione a cura del magistrato del Tribunale di Locri Maria Grazia Galati, Siderno ha ufficialmente 16 consiglieri comunali democraticamente eletti dopo 3 anni e poco meno di 3 mesi di commissariamento dell’Ente.

Tutti presenti, tranne il candidato sindaco sconfitto Domenico Barranca e la consigliera eletta del Pd Giusy Massara, trattenuta fuori sede da impegni personali.

La cerimonia si è svolta in un clima assai festoso e cordiale, tanto che alla fine è stata scattata una foto ricordo coi consiglieri in ordine sparso, senza distinzione di gruppi di appartenenza.

Dunque, per la maggioranza risultano ora ufficialmente eletti:

PARTITO DEMOCRATICO

Alessandro Archinà, Vittoria Luciano, Davide Lurasco, Carlo Fuda, Anna Maria Felicità, Giusy Massara.

RIPARTIAMO DA SIDERNO

Francesca Lopresti, Fabrizio Figliomeni, Maria Elvira Brancati, Martina Bizzantini.

Questa, invece, la composizione dei due gruppi di opposizione:

LA NOSTRA MISSIONE

Domenico Barranca, Aldo Caccamo, Domenico Catalano

SIDERNO 2030

Stefano Archinà, Massimo Diano, Domenico Sorace.

Ovviamente, in caso di nomina di assessori interni al Consiglio si procederà con le relative surroghe.

Per la giunta, bisognerà attendere, stando a quanto riferitoci dalla sindaca Fragomeni a margine della cerimonia, la fine di questa settimana.

C’è attesa per la decisione di Mimmo Barranca che, stando a quanto si dice negli ambienti politici a lui vicini, avrebbe intenzione di rassegnare le dimissioni. Qualora dovesse dare corso alla decisione, gli subentrerebbe in consiglio il giovane Antonio Pio Cosimo Trimboli, primo dei non eletti nella sua lista.