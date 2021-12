SIDERNO Processati 107 tamponi molecolari al Drive-in di mercoledì

R. & P.

Sono 107 i tamponi molecolari effettuati dal Drive-in attivato nella giornata di ieri presso Piazza Oreste Sorace, antistante la Casa della Salute di Siderno.

Tale servizio è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e realizzato, con la disponibilità del Distretto Sanitario Ionico – Asp di RC, al fine di accelerare le procedure di esecuzione dei tamponi, generalmente eseguite dall’USCA di Gioiosa Jonica, per i soli positivi al test antigenico e per i positivi di 2° e 3° tampone.

Si ringraziano gli operatori sanitari dell’USCA e tutte le forze messe in campo per garantire la massima sicurezza e il perfetto ordine logistico nell’esecuzione delle operazioni, in particolar modo, l’Associazione CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) resasi disponile, a titolo gratuito, a coadiuvare il Comando di Polizia Locale.

Si ringraziano altresì i cittadini per aver rispettato i tempi di attesa, pazientemente e con grande senso di civiltà.

Vista l’ottima riuscita dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) di Gioiosa Jonica, sta programmando un nuovo servizio di Drive-in per l’esecuzione di tamponi molecolari.

Con l’occasione si rinnova l’invito ad osservare tutti i protocolli di sicurezza al fine di ridurre le possibilità di contagio.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SIDERNO