SIDERNO Presentata l’edizione 2022 della rassegna “7 libri per 7 sere”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Prenderà il via mercoledì 27 luglio la nona edizione della rassegna artistico-culturale organizzata dall’associazione “Amici del Libro e della Biblioteca”, col patrocinio del Comune di Siderno.

La rassegna, che avrà luogo anche quest’anno nel giardino della biblioteca comunale di via Reggio, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa convocata nel tardo pomeriggio di venerdì 22. Ha aperto e moderato i lavori il presidente di Aalb Cosimo Pellegrino, alla presenza dell’assessora alla Cultura della Città di Siderno Francesca Lopresti (che Pellegrino ha ringraziato per la vicinanza dimostrata sin dal suo insediamento) e della consigliera comunale Anna Maria Felicità, che ha intrapreso alcuni progetti di valorizzazione della lettura e di coordinamento con le varie realtà associative e professionali attive nell’universo culturale cittadino.

Anche quest’anno, le sette serate vivranno due momenti: il pomeriggio sarà dedicato alla mostra di opere di pittori, scultori, fotografi e artisti di ogni genere che esporranno a partire dalle 18.30 nello spazio vicino all’entrata. In questa edizione saranno esposte le opere del pittore ritrattista Damocle Argirò, del pittore Girolamo Gullace, della scultrice Mariella Costa, i gioielli del duo di orafi “Natura Mulino Tottari”, e le opere della fotografa e pittrice Manuela Futia, dello scultore Rocco Sgambelluri e del pittore Alberto Trifoglio.

Fin qui i pomeriggi.

La sera, dalle 21,30 in poi, saranno protagonisti i libri. Anche nell’edizione 2022 c’è una decisa prevalenza di saggi ma anche una grande apertura alla conduzione da parte di personalità del mondo culturale, accademico e anche politico. Si comincia mercoledì 27 con “Il complotto al potere” di Donatella Di Cesare che dialogherà con Luciano Figliomeno e Francesco Martino; giovedì 28 il giovane autore lametino Antonio Pagliuso autore del romanzo “L’arazzo algerino” dialogherà coi due animatori del “Club delle storie” (componente a prevalenza giovanile di Aalb) Antonio Ieracà e Antonio Toscano. Venerdì 29 il giornalista Raffaele Malito presenterà Vincenzo Staiano, autore di “Soldi. Quel diavolo di Scott LoFaro”, mentre sabato 30 l’architetto Pasquale Giurleo converserà con Maurizio Diano, autore de “I piccoli borghi? Non sono presepi!”. Si arriva dunque a domenica 31 quando il capogruppo in consiglio comunale di “Siderno 2030” Mimmo Sorace dialogherà con Vincenzo Romeo, autore di “A rebours…”. L’antropologo Vito Teti, che di recente ha pubblicato per Einaudi il saggio “La restanza” dialogherà coi docenti universitari Chiara Spadaro e Domenico Talia. Si chiude in bellezza col particolarissimo testo “Il balsami di Afrodite” di Giuseppe Squillace, che sarà intervistato dalla professoressa Simona Masciaga, anima dell’associazione.

Tra gli intervenuti alla conferenza stampa, il professore Luciano Figliomeno, l’artista Alberto Trifoglio, l’assessora Francesca Lopresti e il sidernese residente a Toronto Pino Correale.