SIDERNO Pericolo inondazioni da piogge torrenziali, Luigi Errigo scrive ai Commissari

DI SEGUITO LA LETTERA INDIRIZZATA DA LUIGI ERRIGO ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA AL VERTICE DEL COMUNE DI SIDERNO

Buonasera,

la presente per segnalare alle SS.VV. che, come ogni anno, ci apprestiamo ad entrare nel periodo autunnale e, come ogni anno, si avvicinano le piogge di fine stagione. Vi ricordo, a tal proposito, che Siderno è stata già colpita da alluvione, durante il periodo della festa patronale, con gravi danni ad abitazioni ed attività commerciali ma, fortunatamente, senza vittime.

La causa ? La costante disattenzione di ogni amministrazione succedutasi nella pulizia dei valloni, delle caditoie e dei tombini del paese – “Città pardon” – di Siderno.

E’ notizia dei giorni scorsi la bomba d’acqua che ha colpito Verona e di oggi, quella che si è abbattuta su Cortina. Il riscaldamento globale sta cambiando drasticamente gli eventi metereologici trasformando le piogge in pericolose bombe d’acqua.

Vi prego, Signori Commissari, di prendere seriamente in considerazione la presente al fine di provvedere, con procedura d’urgenza, alla pulizia dei valloni, delle caditoie e dei tombini del paese. Già domani, potrebbe essere tardi.

Cordiali saluti

CdL Luigi Errigo