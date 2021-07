SIDERNO Pd e Azione insieme per sostenere Mariateresa Fragomeni

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Siderno non è Roma. Qui, in vista delle elezioni comunali del prossimo autunno il Partito Democratico e il movimento “Azione” con a capo l’ex ministro Carlo Calenda sono alleati.

Il sostegno di Azione alla candidatura a sindaco di Mariateresa Fragomeni, infatti, è stato reso noto nel corso di una conferenza stampa che ha appena avuto luogo nella sede del circolo cittadino del Pd di via Michele Bello, alla presenza della stessa Fragomeni, del responsabile organizzativo di Azione nel territorio metropolitano di Reggio Calabria Matteo Varacalli (candidato consigliere comunale) e del consigliere metropolitano Carmelo Versace, dirigente regionale di Azione.

Ha introdotto i lavori la segretaria del circolo Giusy Massara, che ha ricordato come “Siamo qui a distanza di un anno, da quella conferenza stampa in cui ufficializzammo la candidatura a sindaco di Mariateresa Fragomeni. Come è noto – ha continuato Massara – le elezioni sono state rinviate per la pandemia, ma l’impegno di attivisti e candidati non è mai venuto meno; anzi: abbiamo intensificato la fase di ascolto dei territori e continuato a lavorare per una politica responsabile di chi si candida al governo della città e oggi annunciamo il sostegno di Azione al nostro progetto amministrativo”.

Matteo Varacalli ha parlato con calma e una maturità inusitate per un 22enne, premettendo che “La collaborazione che oggi siamo qui a sancire non nasce da poco ma è frutto di un percorso comune di dialogo e confronto tra i due soggetti politici. Lavoriamo – ha detto, nell’accennare ad alcune priorità programmatiche – per togliere la sfiducia nei cittadini perché per noi la politica è impegno per migliorare la vita della comunità e vogliamo combattere disillusione e astensionismo”.

Il consigliere metropolitano Carmelo Versace ha spiegato che “Non è usuale per il nostro partito decidere di sposare la causa di un candidato sindaco di un altro partito, ma a Siderno ci è venuto naturale, conoscendo l’impegno politico pluridecennale di Mariateresa Fragomeni a livello comunale e regionale. Oggi siamo orgoglioso di sostenerla. Siderno è il primo comune in cui annunciamo i nostri candidati come Matteo Varacalli e riconosciamo la serietà del progetto amministrativo di Mariateresa Fragomeni, lontano da sovranismi e populismi. Ecco perché ci crediamo e non ci siamo mai sentiti fuori da quel concetto di ‘squadra’ più volte evocato in questa sede, lavorando per l’allargamento della coalizione ad altre forze moderate”.

Mariateresa Fragomeni ha esordito proprio esaltando il concetto di “squadra” “Che – ha detto – ci permette di impegnarci costantemente per la comunità perché non siamo un gruppo che nasce solo in prossimità delle elezioni, il cui rinvio, lo scorso autunno, probabilmente ha scoraggiato molti che si erano detti disponibili a una candidatura. Non è il nostro caso. Siamo consci che serva come il pane un’amministrazione democraticamente eletta e abbiamo più volte manifestato l’urgenza di andare al voto”.

Fragomeni ha aggiunto che “Il modello di alleanza tra Pd e Azione può essere replicato e vincente ovunque” e che “Tra i miei principali risultati da assessore regionale della Giunta Oliverio rivendico la legge che stanzia 6 milioni di euro per l’artigianato e mi auguro che chi è ora al governo regionale dia seguito a quanto avevo portato avanti per le attività produttive della Locride, alle quali avevo dedicato fondi per 12 milioni di euro. La disoccupazione è il principale problema della nostra terra – ha aggiunto – ecco perché stiamo preparando un dossier da consegnare ai segretari generali di Cgil-Cisl-Uil che il prossimo 26 luglio saranno a Siderno”.

Un’ultima battuta sulle evidenti difficoltà del Pd nell’individuare un candidato alla presidenza della giunta regionale: “Non posso nascondere – ha detto Fragomeni- la delusione per come il partito nazionale ha trattato la vicenda inerente la candidatura di Nicola Irto”.