SIDERNO – Il sindaco Mariateresa Fragomeni e tutta l’amministrazione comunale augurano un buon inizio anno di anno scolastico ad alunni e studenti che, a partire da lunedì 16, torneranno in aula. L’Amministrazione comunale, di concerto col settore “Lavori Pubblici” dell’Area 3 sta dando il massimo per garantire, agli alunni della scuole dell’obbligo, istituti moderni, attrezzati e al passo coi tempi.

Il Comune di Siderno ha predisposto, infatti, un massiccio programma d’investimenti finalizzati a rinnovare i principali plessi cittadini. Si parte dal finanziamento da 800.000 euro concesso dopo la recente sottoscrizione dell’accordo col Ministero dell’Istruzione e del Merito per i lavori di parziale demolizione e ricostruzione (con riefficientamento energetico) della scuola materna di via Trieste, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Passando alla scuola primaria, sempre nell’ambito del PNRR, la partecipazione del Comune a un apposito bando di gara ministeriale, permetterà la realizzazione di nuovi locali per la cucina e la mensa scolastica del plesso “Michele Bello” che doteranno l’istituto di strutture che permetteranno di superare la logica della somministrazione di cibi preconfezionati, e cucinare agli alunni piatti sani e con ingredienti “a chilometro zero”. È stato altresì predisposto un progetto per il finanziamento della palestra del plesso “Giovanni Pascoli”, mentre procedono speditamente i lavori di ricostruzione della scuola media “Corrado Alvaro”.Anche la biblioteca comunale di via Reggio, infine, dopo la partecipazione a un bando del Gal “Terre Locridee” si arricchirà dei nuovi e attrezzati locali del “Rural center”, vero e proprio campus della cultura contadina. È un punto di ripartenza, che testimonia l’attenzione costante dell’Amministrazione Comunale alle tematiche riguardanti l’istruzione e la formazione dei suoi giovani cittadini. Buon anno scolastico a tutti!