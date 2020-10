SIDERNO NEL CUORE Una delegazione ha reso omaggio alla camera ardente allestita per la scomparsa di Jole Santelli

di Redazione

SIDERNO – Tra i numerosi primi cittadini che hanno reso omaggio alla salma del compianto Presidente della Giunta Regionale calabrese Jole Santelli, non c’era, ovviamente, il rappresentante istituzionale di Siderno, che un sindaco non ce l’ha dall’agosto del 2018 dopo il decreto di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Ovviamente, questo non significa che la comunità sidernese non abbia partecipato al dolore collettivo per la prematura scomparsa di una donna delle istituzioni amata e stimata come Jole Santelli.

I quattro cittadini ritratti nella foto, infatti, sono andati a testimoniare la vicinanza loro e dei sidernesi alla famiglia Santelli, presenziando alla camera ardente allestita nello spazio antistante la cittadella regionale.

Si tratta del candidato sindaco di “Siderno nel cuore” Domenico Barranca (terzo da sinistra) e dei candidati consiglieri Aldo Caccamo, Mimmo Catalano e Carmelo Tripodi.