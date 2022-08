SIDERNO NEL CUORE “Solidali con gli agenti di Polizia Municipale”

R. & P.

Il movimento politico “Siderno nel Cuore” attraverso l’attivissimo esponente Carmelo Tripodi, scrive dopo aver appreso la trista e sconcertante notizia dell’aggressione nei confronti di due agenti della Polizia Locale, esprime solidarietà e totale sostegno a tutto il corpo della stessa Polizia Municipale.

Apprendiamo solo oggi dell’episodio avvenuto nei pressi della pista pedo-ciclabile, posta nell’arenile sud di Siderno. Circola con insistenza in Città la notizia che una o due persone hanno reagito con violenza, a seguito di una presunta contestazione da parte degli agenti, per infrazione al codice della strada.

Sembrerebbe che dopo le minacce verbale i trasgressori siano passati a vie di fatto con spintoni ed offese verbali. L’episodio è passato stranamente inosservato, ma ci lascia molto perplessi l’atteggiamento silente dell’amministrazione comunale.

Fatti del genere rappresentano l’emblema di uno scarso senso civico e poco rispetto per le forze dell’ordine che si prodigano quotidianamente per il rispetto delle regole che rappresentano il catalizzatore del vivere civile.

Quanto sopra non vuole essere un atto di accusa nei confronti di nessuno ma intende sensibilizzare le comunità verso le più elementari forme del rispetto delle regole che sono alla base del vivere civile.