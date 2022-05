SIDERNO NASCOSTA La chiamata ai fotografi per una mostra collettiva

R. & P.

Cari fotografi, SIDERNO2030 vi invita a dedicare la vostra arte alla Città Siderno, per portare in mostra una Collettiva Fotografica dal titolo “Siderno Nascosta”. Vi chiediamo di uscire dai vostri studi per esplorare il territorio comunale, aiutandoci così a promuovere e valorizzare le sue bellezze storiche, artistiche, urbane e naturalistiche. Vogliamo farlo non con le abituai immagini “da cartolina”, ma attraverso la scoperta di luoghi meno conosciuti, “nascosti appunto, da guardare con occhi nuovi, in una città in cui tutti i giorni trascorriamo la nostra vita, ma che finiamo per non conoscere mai fino in fondo.

Le candidature dovranno contenere:

Ÿ Generalità del candidato e contatto telefonico;

“Nascosto” non è solo ciò che generalmente è poco conosciuto alla collettività, ma anche

tutti quei luoghi che non ci siamo mai soffermati veramente ad osservare. Portate alla luce

luoghi suggestivi ma poco frequentati, veri e propri tesori sconosciuti e inaspettati eppure

densi di fascino, fotografate luoghi, persone, eventi ed oggetti della città che altrimenti

rimarrebbero celati e/o inaccessibili.

Realizziamo assieme un grande reportage su SIDERNO con immagini inedite ed originali.

Quello che vorremmo esporre in mostra è un album intimo della nostra cittadina, scoperta e mostrata sotto tutti gli aspetti: dal paesaggio all’arte, dallo sport al sociale, dal religioso al mondano, dal folklore alla tradizione, dal paesaggio rurale a quello urbano, dal lavoro allo

svago…

COME PARTECIPARE

SIDERNO NASCOSTA – Invito ai fotografi

Possono partecipare alla Call i fotografi professionisti di qualsiasi età e provenienza che

invieranno la propria candidatura entro le ore 12 del 21 giugno 2022 all’indirizzo mail

info@siderno2030.it.

Se selezionato il proprio scatto dovrà essere inviato in alta risoluzione con le specifiche tecniche comunicate in seguito. Ÿ Il proprio scatto (attinente al tema proposto in maniera creativa e originale) in formato jpeg (proporzione 7:5). La post-produzione del file è ammessa, purché non comporti l’aggiunta

o la sottrazione di elementi presenti all’interno dell’immagine.

Ÿ Titolo e breve descrizione della foto;

OPEN CALL

IL PROSSIMO EVENTO DI

P E R F O T O G R A F I

DEADLINE: 21/06/2022

DIRITTI DI UTILIZZO DELLE OPERE

Ÿ Garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti e assicurare che l’esposizione delle opere

non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi;

dell’immagine e qualunque altro diritto restano prerogativa degli autori.

I fotografi si impegnano a cedere i diritti di utilizzo delle immagini. I diritti d’autore

Ÿ Garantire la paternità dell’esecuzione e dell’originalità delle opere, dichiarando che sono

frutto del proprio ingegno;

L’ARTISTA SI IMPEGNA A:

Ÿ Fornire le immagini per mostra e il catalogo in alta risoluzione;

integralmente le condizioni sopra riportate

La partecipazione alla Open Call sottintende che siano state lette ed accettate

che La riguardano.

nell’ambito della seconda edizione di “Palazzi in mostra” prevista durante l’estate 2022.

Le foto selezionate saranno stampate a carico dell’organizzazione ed esposte in un adeguato

spazio espositivo per il periodo di apertura della mostra collettiva “Siderno Nascosta”

Sarà inoltre stampato una catalogo con tutte le opere partecipanti. Ogni foto utilizzata

riporterà i crediti del fotografo.

COSA FAREMO CON LE FOTO

L’organizzazione provvederà altresì

Ÿ Ad allestire la mostra;

Ÿ A provvedere ai costi di messa in sicurezza dell’installazione;

Ÿ A realizzare la comunicazione della mostra e a promuoverla attraverso i propri canali.

Partecipando alla Open Call tutti i fotografi concedono i diritti legali per pubblicare, on line e

sui social media, una selezione a fini promozionali dell’evento e delle attività future ad esso

SIDERNO 2030