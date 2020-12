SIDERNO, MONASTERACE E BOVALINO Locride Ambiente, Slai Cobas invita i comuni a pagare le paghe dei dipendenti

R. & P.

Con la presente, confidando nella sensibilità sempre dimostrata, si invita tale spett.le Amministrazione a voler accelerare i tempi di espletamento della procedura in oggetto onde consentire ai lavoratori di percepire la retribuzione prima delle ormai imminenti festività natalizie.Nel contempo si invita e diffida la società Locride Ambiente s.p.a. all’immediata consegna delle buste-paga necessarie per il perfezionamento della procedura . Ciò premesos, nel sottolineare ancora una volta come la sistematica attivazione dell’intervento sostitutivo rappresenti da un lato una necessità dettata dal cronico inadempimento aziendale e, dall’altro, l’unica forma di tutela per i lavoratori che solo in tal modo riescono ad ottenere con ritardo ma in tempi accettabili il pagamento di quanto loro dovuto, ci si trova ancora nella necessità di far leva sulla disponibilità da sempre manifestata da tale Amministrazione, e di recente confermata, nella puntuale applicazione del meccanismo di tutela dei lavoratori previsto dalla legge; meccanismo che, pur rappresentando un vero e proprio obbligo, inspiegabilmente non riceve applicazione da parte di tutte le Amministrazioni/Stazioni appaltanti, con l’eccezione appunto del Comune di Siderno, vero e proprio apripista, cui nel tempo si sono aggiunti anche i Comuni di Monasterace e Bovalino, cui va il nostro ringraziamento non certo per aver fatto quello che la legge impone ma per la disponibilità e sensibilità dimostrate nei confronti dei diritti dei lavoratori. Con l’augurio che tali qualità vengano confermate anche in futuro, almeno finchè non cesserà il comportamento inadempiente della società datrice di lavoro, si confida quindi in un rapido pagamento della mensilità di novembre 2020 al fine di consentire ai lavoratori ed alle loro famiglie di trascirrere un Natale un po’ più sereno, specie se si considera che si tratta di lavoratori monoreddito che non percepiscono neanche la tredicesima mensilità che, per decisione unilaterale della società, viene loro corrisposta direttamente in busta-paga in ragione di 1/12 al mese (buste-paga che poi non vengono ovviamente pagate dalla società…). Si resta quindi in attesa di pronto riscontro manifestando sin da ora la disponibilità della scrivente O.S, per quanto di propria competenza, per qualsiasi necessità e/o chiarimento Vibo Valentia, 11 dicembre 2020 Il Coordinatore Provinciale Slai -Cobas di Vibo Valentia