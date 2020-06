SIDERNO Molti cittadini chiedono a gran voce la chiusura del traffico sul lungomare nei fine settimana

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Nonostante siano ancora visibili i danni di una mareggiata che lo scorso novembre causò il crollo di una decina di metri di marciapiede, il lungomare delle Palme di Siderno continua a essere uno dei più verdi, ben curati e attrezzati di tutta la Riviera dei Gelsomini. E’ per questo che molti cittadini – la stragrande maggioranza, per la verità – vorrebbero goderlo per bene, e ne auspicano la chiusura al traffico almeno nel fine settimana, in attesa della tradizionale isola pedonale che verrà predisposta, come ogni anno, nelle ore serali dei mesi di luglio e agosto.

Il dibattito, come sempre, si sviluppa su facebook, laddove molti cittadini lamentano l’eccessivo traffico automobilistico durante la domenica, che rende l’aria sicuramente meno piacevole, chiedendo a gran voce che venga seguito l’esempio del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che per primo, dopo il periodo di quarantena da corona virus, ha pensato di rendere il lungomare cittadino isola pedonale durante i week end, e il cui esempio è stato seguito da altri centri costieri del territorio metropolitano, come Locri e Marina di Gioiosa.

E Siderno? Per la verità, l’argomento “lungomare isola pedonale nei fine settimana” era stato toccato a margine dell’incontro che la Commissione Straordinaria, i funzionari comunali e la Consulta cittadina delle associazioni tennero due settimane fa nella sala delle adunanze del palazzo di Città, tanto che sembrava imminente la chiusura al traffico del lungomare delle Palme nei week end.

Oggi alle 16,30, la Consulta cittadina delle associazioni incontrerà nuovamente i Commissari e i funzionari comunali e questo potrebbe costituire l’occasione per ribadire questa richiesta che giunge da strati sempre più larghi della popolazione cittadina.