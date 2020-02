Siderno, Martin Hutchinson incontra gli studenti dell’Istituto ” G.Marconi”

R & P

SIDERNO- Gli studenti dell’Istituto Tecnico ” Marconi” di Siderno hanno incontrato Martin Hutchinson, ex vigile del fuoco inglese, per discutere di inquinamento causato dalla plastica.

Da subito si sono dimostrati interessati alla tematica, sostenendo che il primo passo da compiere è sicuramente quello di limitare il consumo di tutti quei prodotti che generano un alto tasso di inquinamento. Martin si rivolge ai giovani, perché sostiene che le nuove generazioni siano più sensibili alla questione ambientale. È proprio sull’educazione che bisogna focalizzarsi, affinché alle nuove generazioni risulti normale comportarsi in un certo modo, per far si che possano camminare nel mondo senza distruggerlo.

Doveroso è il ringraziamento al comandante dei vigili del fuoco di Reggio Calabria ing. Carlo Metelli che ha sostenuto l’iniziativa del signor Martin e alla D.S. Clelia Bruzzì per l’ opportunità data e per le tante idee e progetti promosse da Lei, che hanno e continuano a contribuire all’arricchimento e all’ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto

Nella foto: le docenti prof.ssa Barbara Tredici e prof.ssa Rosemarie Macrì, gli alunni, il funzionario dei VV. F. ispettore Enzo Caricari e il caposquadra referente del distaccamento di Siderno Domenico Calvi.