R. & P.

SIDERNO – La Città di Siderno è pronta ad accogliere le migliaia di visitatori che giungeranno in occasione della trentatreesima edizione delle Giornate Fai di Primavera, in programma sabato 22 e domenica 23 marzo.

Un’edizione speciale, per celebrare il cinquantesimo anniversario del Fondo Ambiente Italiano in 400 città e con 750 luoghi aperti al pubblico, dando il benvenuto alla primavera culturale italiana, intesa come rinascita, educazione alla bellezza e alla cittadinanza attiva.

La delegazione Fai di Locride e Piana con a capo Titty Curinga ha scelto proprio la parte marina della città più popolosa del comprensorio per disegnare un itinerario fitto e suggestivo che avrà inizio dal rione Sbarre, passando per la dogana borbonica e la statua di San Francesco del maestro Giuseppe Correale. Opera del celebre scultore sidernese è anche il portale della chiesa di Portosalvo (altro luogo previsto nell’itinerario per ammirare altresì il capolavoro di Francesco Verzella “La Madonna di Portosalvo”). Altre tappe saranno piazza Cavour, dove si trova il busto di Michele Bello; il laboratorio di Giuseppe Correale; il monumento al Marinaio sul lungomare e quello ai Caduti di Michele Guerrisi in piazza Vittorio Veneto, fino ad arrivare alla magnifica Villa Russo.

Gli iscritti Fai, inoltre, potranno visitare Palazzo Falletti, sito solitamente chiuso al pubblico, con la sua biblioteca e la quadreria di famiglia.

Il calendario prevede la mattinata di sabato dedicata principalmente agli istituti scolastici, col coinvolgimento di 180 giovani apprendisti Ciceroni in un percorso di educazione al patrimonio e alla cittadinanza attiva. Domenica 23, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, si potrà partecipare alle visite guidate condotte dai giovani volontari delle scuole del territorio.

L’evento gode del patrocinio della giunta comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, che fin da subito ha sposato l’iniziativa proposta dalla delegazione Fai di Locride e Piana, considerata un importante veicolo promozionale dell’immagine della Città, coinvolgendo anzitutto il corpo di Polizia Locale e le associazioni cittadine e fornendo tutto il supporto logistico necessario.

In particolare, per agevolare il transito pedonale dei visitatori, rimarranno chiuse al traffico via Cristoforo Colombo (c.d. “Via Marina”) dal quartiere Sbarre fino alla stazione ferroviaria; l’area di via del Progresso antistante villa Russo; il tratto di lungomare lato Sud nei pressi della statua di San Francesco; le stradine di accesso tra il corso della Repubblica e via Cristoforo Colombo. L’area di parcheggio per i visitatori sarà allestita nel piazzale dello stadio “Filippo Raciti” e le postazioni dei volontari Fai (tavoli, gazebo e sedie) saranno allestite sul lungomare lato Sud; nei pressi della chiesa di Portosalvo; all’esterno di villa Russo e del laboratorio del maestro Correale.

Stante l’importanza dell’iniziativa e l’alto numero di partecipanti previsti, l’Amministrazione Comunale invita i titolari di ristoranti, bar e gelaterie a predisporre l’apertura dei locali nella giornata di domenica.

La Città di Siderno ringrazia il Fai locale e nazionale per l’attenzione dimostrata e raccomanda tutti i cittadini affinché possano condividere appieno lo spirito dell’iniziativa che proietta l’immagine di Siderno su scala nazionale.