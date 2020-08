SIDERNO Mariateresa Fragomeni plaude al “Decreto Agosto”: “Riforma storica”

R. & P.

Siderno, 8 agosto 2020 – “Con il Decreto varato ieri dal Consiglio del Ministri viene confermato il rilancio del nostro Sud. Le misure, come bene ha spiegato il Ministro Provenzano, servono a rendere il Mezzogiorno più attrattivo di capitali, risorse e idee. In particolare lo sgravio contributivo per le aziende che assumono i nostri lavoratori avrà un effetto dirompente. Lavorare al Sud oggi infatti costa di più perché mancano servizi e infrastrutture, per questo è necessario diventare più competitivi. Il Sud cresce se diventa più produttivo e, solo grazie al suo rilancio, può riuscire a trainare il resto dell’Italia. Condivido appieno il concetto che se cresce il Sud, cresce il Paese perché si colmano, dopo decenni di disparità, i divari territoriali. Questa riforma storica, fa parte di una visione per lo sviluppo del Mezzogiorno che il PD ed il Governo, passo dopo passo, stanno concretamente attuando” – Così la candidata Sindaco a Siderno, Mariateresa Fragomeni, commentando l’approvazione del Decreto Agosto.