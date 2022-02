SIDERNO Lutto per la scomparsa di Luigi Marini

di Redazione

SIDERNO – La Siderno bella e gentile perde un altro dei suoi uomini migliori. È scomparso Luigi Marini, cui vogliamo dedicare questo bellissimo ricordo scritto dal collega Aristide Bava sul proprio profilo Facebook.

“Se n’è andato un altro pezzo di storia di Siderno. Si è spento Luigi Marini, cittadino molto conosciuto e benvoluto che ha speso tanta parte della sua vita in attività sociali. Sidernese di primo piano è stato sempre apprezzato per la sua signorilità , per il suo comportamento e per la sua educazione. Per molti anni è stato protagonista nelle iniziative di solidarietà, soprattutto presso la Casa di riposo S. Antonio e presso la Parrocchia della Chiesa di Maria SS. di Portosalvo, unitamente alla moglie Maria Chiarello che ha diviso con lui tutta una vita. Tutti lo ricordano come “uomo buono” . Le sue esequie si sono svolte oggi pomeriggio presso la Chiesa di Maria SS. di Portosalvo . Alla moglie, sig.ra Maria, all’amico Federico , suo figlio prediletto e a tutti i suoi familiari le nostre sentite condoglianze”.