REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2026
SIDERNO – Stamani il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con a seguito alcuni componenti Assessori Giovanni Calabrese, Salvatore Cirillo e Francesco Cannizzaro, ha effettuato un giro di ricognizione sul Lungomare delle Palme per constatare di persona i danni causati da “Harry”.
Le dichiarazioni a fine giro del Governatore Occhiuto, del Sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni e dell’Assessore Giovanni Calabrese.
In coda al Reportage il video sui lavori, quasi conclusi, di rimozione sabbia e quant’altro dal Lungomare Zaleuco di Locri.
