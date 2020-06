SIDERNO Lunedì 22 la cerimonia d’inaugurazione della Bandiera Blu. Si lavora per la chiusura del lungomare nei week end

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Il prossimo 22 giugno avrà luogo a Siderno la cerimonia d’inaugurazione della Bandiera Blu della Fee. Lo hanno annunciato questo pomeriggio i Commissari Straordinari nel corso della riunione indetta dalla Presidente della Consulta Cittadina delle associazioni Ersilia Multari.

La Commissaria Caracciolo ha dichiarato che “Si stanno predisponendo gli inviti alle autorità che presenzieranno, e si dà per scontato che entro il 20 giugno sarà pronta la cartellonistica da predisporre in ossequio alla normativa di concessione della Bandiera Blu. In questo senso – ha aggiunto – chiediamo alle associazioni di darci una mano per presenziare all’info-point che verrà allestito sul lungomare cittadino e che servirà a vendere nel migliore dei modi l’immagine di Siderno. Vogliamo che la nostra città costituisca una grande attrattiva turistica e che locali, ristoranti e attività commerciali possano lavorare al meglio”.

Contestualmente, l’area “Ambiente” della Consulta Cittadina sta organizzando alcuni eventi collegati.

Lunedì 15 giugno alle 10,30, infatti, avrà luogo una mattinata di riqualificazione di via delle Rose (area delle cooperative nei pressi del plesso scolastico “Randazzo”;

Sabato 27 giugno si terrà una passeggiata ecologica alla scoperta degli alberi monumentali della città, il cui percorso è stato tracciato dal presidente dell’osservatorio ambientale “Diritto per la vita” Arturo Rocca;

Domenica 5 luglio, torna la manifestazione “BimbInBici”, pedalata ecologica per i più piccini organizzata dalla Consulta Giovanile;

mentre per il 10 agosto è alle viste una giornata di pulizia dei fondali nell’ambito della “Notte Blu”, su un’idea di Alessia Saraceno.

Per quanto riguarda il programma degli eventi culturali, dovrebbe prendere corpo in una successiva riunione, convocata per giovedì 11 alle 16.30.

Infine, va aggiunto che la Commissaria Mulè ha ripreso il discorso riguardante la chiusura al traffico del lungomare nei fine settimana, richiesta a gran voce da numerosi cittadini e che era stata accennata anche nel corso della riunione precedente.

“Come ho detto la volta scorsa – ha dichiarato la Commissaria – siamo favorevoli all’isola pedonale sul lungomare ma non possiamo realizzarla con un semplice schiocco di dita. Stiamo acquistando sul MePA la segnaletica occorrente e le transenne per chiuderlo durante i week end, ma c’è il problema della carenza di personale capace di provvedere alla chiusura e riapertura. Per questo – ha concluso – chiediamo una mano alle associazioni”.