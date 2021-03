SIDERNO Lunedì 15 sciopero dei lavoratori di Locride Ambiente

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Il coordinatore provinciale del sindacato Slai-Cobas Nazzareno Piperno ha scritto al Comune di Siderno e alla Prefettura di Reggio Calabria per preannunciare la proclamazione di una giornata di sciopero dei lavoratori di Locride Ambiente per lunedì 15 marzo.

Una decisione che segue la proclamazione dello stato di agitazione dei giorni scorsi e che è basata, stando al contenuto della lettera vergata da Piperno “Dall’assoluto disinteresse serbato dall’Amministrazione alle diverse sollecitazioni che la scrivente organizzazione sindacale aveva pensato di rivolgere per stimolare e sollecitare un confronto per tentare la risoluzione delle varie criticità segnalate dai propri assistiti”, tra cui la “mancata consegna dei buoni pasto, fermi ormai al novembre 2019, alla mancanza di servizi igienici adeguati e delle forniture di dispositivi di protezione individuale, al mancato pagamento di diversi istituti economici (quali il rimborso spese lavanderia o l’indennità prevista per le particolari condizioni di servizio) fino alle mancate informazioni sull’utilizzo del Fondo per le risorse decentrate”.

La Slai-Cobas aggiunge che la decisione potrà essere ritirata solo se l’Amministrazione decidesse di incontrare il sindacato per discutere delle problematiche esposte.