R. & P.

SIDERNO – Si svolgerà lunedì 13 luglio, alle ore 12:00, presso la sede di Via Michele Bello n. 15, la conferenza stampa di presentazione della candidatura a Sindaco di Mariateresa Fragomeni alle prossime elezioni comunali, che si svolgeranno il 20 e il 21 settembre. In questa occasione verranno illustrate le motivazioni che hanno determinato la sua scelta e i punti cardine del programma per far ripartire Siderno.