Siderno, l’ex maggioranza Fuda ricorda il dott. Michele Cataldo

Abbiamo appreso, con immenso dolore, della scomparsa del Dott. Michele Cataldo.

Nel periodo in cui la nostra amministrazione ha governato Siderno, Michele era uno dei consiglieri d’opposizione, un oppositore meditativo, che ha sempre sedato le pulsioni che animavano la vita del civico consesso. Un modello, un chiaro esempio da imitare, con i suoi toni fermi ma pacati, mai con un ghigno bilioso, sempre allungando il braccio verso gli altri per dare una mano, per costruire, prima di tutto, civiltà Sidernese.

Michele ha svolto il mandato che gli era stato conferito con grande rispetto di tutti noi, senza tradire i principi di correttezza e lealtà, né la sua intelligenza forte di un impareggiabile spirito d’osservazione. C’era induzione nelle sue parole, ma anche sentimento, come negli sguardi allungati dal suo banco, a destra del sindaco, per capire, mai per ferire o abbattere l’avversario poco convincente.

In lui c’era una forza animatrice, forse per la sua formazione di osservatore scientifico, che lo spingeva ad approfondire sempre.

Questo è stato Michele per noi. Una persona perbene, un uomo che sapeva proporsi agli altri senza diventare rosso di rabbia, senza schernire e ridicolizzare nessuno. Lui ascoltava, criticava, poi tendeva la mano.

Chiunque abbia conosciuto Michele, i colleghi, i suoi pazienti, i suoi amici, si è arricchito di questa conoscenza ed oggi ne piange la scomparsa.

Noi che siamo stati tra i fortunati ad averne incrociato la strada, lo ricordiamo con affetto grati dell’amicizia che ci ha donato.

Il Senatore Fuda e tutto il gruppo costituente l’ex maggioranza si stringono con affetto alla famiglia di Michele a cui porgono le più sentite condoglianze

Ex maggioranza Fuda