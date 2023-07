di Simona Masciaga

SIDERNO – 14 anni, riservato, schivo, timido ma con una verve ed un talento da sorprendere chiunque lo ascolta suonare o ammira i suoi dipinti. Ecco un breve ritratto di Girolamo Gullace che attraverso la pittura e la sua batteria esprime emozioni e sensazioni infinite. Già noto alle critiche artistiche di pittura e, nonostante la sua giovanissima età, ha riscosso un notevole successo, ora con la batteria è riuscito a superare la prova Accademy del noto talent show televisivo The Coach in onda dal lunedì al venerdì alle 19,30 su 7Gold.

Si tratta di un talent innovativo ideato da Luca Garavelli e Marco Zavatti che trova il consenso del pubblico dal 2018 in quanto gli artisti in erba vengono seguiti da un coach esperto al fine di migliorare le tecniche, le performance nel settore per cui si partecipa scoprendo nuovi modi di espressione e crescita artistica. La prossima edizione partirà a settembre sotto la conduzione di Chiara Esposito; a Girolamo Gullace va il nostro caloroso in bocca al lupo e comunque vada è già un grande successo.