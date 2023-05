R. & P.

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno, insieme al gruppo consiliare di maggioranza piddino del Comune di Siderno, esprime le più sincere congratulazioni a Mariateresa Fragomeni per la nomina di rappresentante per la Locride in seno alla Conferenza dei Sindaci dell’Asp di Reggio Calabria, all’esito dell’elezione tenutasi ieri nel corso dell’Assemblea dei Sindaci dei 42 comuni locridei.

Un incarico importante e cruciale nelle battaglie che riguardano, in particolare, il diritto alla salute, nella duplice dimensione della prevenzione e della cura nonché le annose vicende afferenti la Casa della Salute di Siderno e l’Ospedale di Locri ma che, finalmente, consente di avere un filo diretto, tenace e competente tra comunità locridea, istituzioni e vertici Asp.

Nell’assicurare ampia disponibilità ad una proficua e positiva collaborazione, augura un sereno e fruttuoso lavoro che soddisfi pienamente le molteplici, quanto diversificate esigenze dei territori e delle comunità della Locride.