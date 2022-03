SIDERNO Le celebrazioni per la Festa della Donna

R. & P.

L’8 marzo è la Giornata internazionale della Donna.

Questa giornata è dedicata al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile.

Un cammino lungo e complesso in oltre un secolo di storia per le donne di tanti paesi, più volte interrotto, ma che con grande tenacia è sempre stato ripreso con l’obiettivo dell’emancipazione e della liberazione delle donne.

L’Amministrazione Comunale di Siderno ha voluto organizzare la Celebrazione, di quella che è universalmente identificata come Festa della Donna, illuminando di giallo mimosa alcuni monumenti simbolo della Città, invitando i commercianti ad allestire a tema le proprie vetrine, inviando alle Scuole del territorio del materiale informativo per sensibilizzare i giovani e fornire un approfondimento sul significato storico della Festa della Donna.

Per ricordare le Donne Sidernesi che, da sempre, si sono prodigate silenziosamente per far crescere la nostra Città, verrà piantumato un albero di mimosa e apposta una targa a loro dedicata nella Villa di piazza Marconi.

L’Amministrazione comunale di Siderno