Siderno, l’Associazione Libra scrive ai Commissari: “le strade di Donisi sono abbandonate”

Lettera indirizzata alla Commissione Straordinaria Comune Siderno e p.c. Responsabile del Settore 6 – Lavori Pubblici e Responsabile del Settore 7 – Polizia Municipale. Oggetto: Sollecito pulizia strade di Donisi

Noi dell’Associazione culturale LIBRA non ci stiamo al silenzio e, per l’ennesima volta, portiamo all’attenzione della Commissione Straordinaria la situazione a dir poco “VERGOGNOSA” in cui versano le strade di Siderno e, in particolar modo, della periferia.

Nessuna risposta ci è pervenuta alle precedenti richieste; nessuno si è degnato di intervenire o comunque di dare una spiegazione. Ecco perché oggi ci appelliamo al buon senso e all’umanità di chi amministra (se così ancora si può dire) questo Comune per chiedere un intervento urgente in tal senso.

Lo ribadiamo ancora una volta! Noi che ogni giorno percorriamo le vie della popolosa contrada Donisi ci scontriamo continuamente con uno spettacolo indecoroso e pericolosissimo, a causa della presenza di erbacce earbusti(oramaialberi???)che ostacolano la circolazione di veicoli e pedoni.

Ma è così difficile per il Comune organizzare qualche giornata di lavoronella nostra Contrada? Dov’è finita la ditta appaltatrice del servizio di pulizia che mensilmente viene pagata profumatamente dall’Ente comunale???

Da qualche giorno, notiamo la presenza di operatori ecologici nella vicina via Macrì: ovviamente ne siamo contenti anche perché rappresenta l’unica via di collegamento tra il centro e la periferia; ma una domanda ci viene d’obbligo: fin dove gli è stato disposto di procedere con la pulizia della strada in questione? Siamo pronti a scommettere che non andranno oltre la rotonda di via delle Americhe, in barba a quelli che pensano di vederli svoltare per Mirto o Donisi!

E poi? E poi passeranno i giorni, le settimane e i mesi; e poi arriverà l’estate; e nulla si farà e, soprattutto, tornerà il silenzio. Forse è proprio questo l’obiettivo … il silenzio della cittadinanza!

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA