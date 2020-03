SIDERNO L’appello della Commissaria Caracciolo: «Rispettate le ordinanze e non vi allontanate da casa. Si rischiano la messa in quarantena e una sanzione penale»

SIDERNO L’appello della Commissaria Caracciolo: «Rispettate le ordinanze e non vi allontanate...

di Gianluca Albanese

SIDERNO – «Le Forze dell’ordine hanno già emesso i primi verbali per violazione delle ordinanze che impongono di rimanere a casa e di limitare gli spostamenti temporanei individuali solo a comprovate esigenze professionali, gravi motivi di salute e necessità impellenti. Per queste ragioni, invito i cittadini di Siderno alla massima osservanza di queste norme che sono in vigore fino al prossimo 3 aprile».

E’ l’appello del vice prefetto Maria Stefania Caracciolo, presidente della Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno, rivolto ai cittadini di Siderno, dopo l’arrivo, a palazzo di città, dei primi verbali di Polizia e Carabinieri nei confronti di alcuni cittadini che si erano allontanati dalla propria abitazione senza un valido e giustificato motivo.

«La normativa prevede – aggiunge la Commissaria Caracciolo – d’imporre l’obbligo della quarantena a chi non si adegua all’ordinanza e una sanzione penale. Pertanto – conclude – mi rivolgo a tutti i cittadini, invitandoli al rispetto delle ordinanze emesse. Per quanto riguarda invece il rischio di contagio del Covid-19, la situazione si mantiene sotto controllo e attentamente monitorata».