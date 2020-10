SIDERNO L’appello degli imprenditori di “Insieme con il Cuore” :”Abbassare i canoni di locazione”

R. & P.

Sono giorni di grande incertezza quelli che stiamo vivendo un po’ tutti , i cittadini ma soprattutto noi imprenditori, in primis bar, ristoranti, palestre, sale gioco, agenzie di viaggi e anche tutti quelli che ancor prima dell’obbligo di chiusura o limitazione imposto dal Governo hanno risentito di un grande calo di clienti dovuto al clima di instabilità.

Una situazione di emergenza straordinaria come questa richiede l’impegno e la responsabilità di ognuno per far fronte nell’immediato e per uscire in tempi più rapidi possibili da questa tempesta che sta paralizzando il mondo intero.

L’appello è rivolto soprattutto ai proprietari di immobili dati in affitto, di rivedere al ribasso i contratti, garantendo condizioni più favorevoli per consentire ai locatari di riprendere in mano la propria attività, la propria dignità, la propria vita!

È questo il senso di Comunità, di appartenenza che ci circonda o dovrebbe…..al di fuori di ogni individualismo.

Associazione Imprenditori Sidernesi

“Insieme con il❤”