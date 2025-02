R. & P.

SIDERNO – Una mattinata di festa insieme agli alunni premiati le scorse settimane nelle massime sedi istituzionali. È quella tenuta dall’Amministrazione Comunale di Siderno martedì 18 mattina nella sala del consiglio comunale, alla presenza del vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, dei dirigenti e dei docenti dei due istituti comprensivi cittadini.

Come si ricorderà, infatti, gli studenti della 3^ B del plesso “Alvaro”, hanno ricevuto lo scorso 24 gennaio una menzione al premio “Grillo”, la cui cerimonia ha avuto luogo nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. Con la loro canzone “La vita nell’inferno”, i giovani Giovanna Calello, Francesca Macrì, Manuela Monfalcone, Marialaura Muiá e Lorenzo Scopacasa, con la collaborazione di Ambra Moriello, accompagnati dalla dirigente Maria Natalia Iiriti e dalle docenti Santa Barillá e Norma Marando (sotto la supervisione della docente di lettere Rossella Verdiglione), hanno saputo testimoniare i valori della Giornata della Memoria, ricordando con tutti gli onori del caso i militari internati italiani durante la seconda guerra mondiale.

Lo scorso 12 febbraio, nella sede del Senato della Repubblica, in occasione della premiazione del concorso “NeoConnessi – crea la tua avventura digitale”, un prestigioso riconoscimento (oltre a un cospicuo contributo di € 5.000 da spendere per l’acquisto di materiale didattico) è stato tributato agli alunni della 5^ A del plesso “Mirto” dello scorso anno scolastico, coordinati dalla docente Gabriella Caccamo. La loro avventura digitale “Internet sicuro per bambini” mostra come la diversità rappresenta una risorsa, mettendo in risalto le abilità di ogni bambino, i suoi talenti e la sua creatività.

Dopo il messaggio di benvenuto e le congratulazioni da parte del sindaco Mariateresa Fragomeni e dell’assessore al ramo Francesca Lopresti, gli alunni sono stati premiati con una pergamena personalizzata e una copia della Costituzione, mente l’I.C. “Pascoli-Alvaro” ha ricevuto in dono una pregevole riproduzione in argento della “Brattea” sidernese realizzata dall’orafo Stefano Parrotta. Si tratta dell’antica rappresentazione dell’Epifania in lamina d’oro rinvenuta a fine ‘800 in un edificio di largo Randazzo, per la quale è in corso l’iter teso a valorizzarla come elemento identitario della Città di Siderno, avviato da un anno e mezzo dall’Amministrazione Comunale e dal gruppo consiliare del Pd.

Il vicesindaco metropolitano Versace, nell’esprimere il proprio plauso all’iniziativa, ha ripreso un concetto espresso in precedenza dal sindaco di Siderno, affermando l’importanza della sicurezza dei plessi scolastici e invitando i ragazzi a esigere sempre il meglio dalle istituzioni, senza rassegnarsi alle ataviche inefficienze. Lo stesso ha donato ai dirigenti dei due istituti una prestigiosa pubblicazione realizzata per i cinquant’anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

L’occasione è stata propizia per proiettare alcune foto relative ai lavori in corso di ricostruzione del plesso scolastico “Alvaro”, dopo lo sblocco di un lungo iter pluriennale.