Siderno, l’amministrazione comunale incontra l’AssoBalneari

“Si è tenuto, nella mattinata del 2 Dicembre u.s, presso il Comune di Siderno, l’incontro tra l’Amministrazione Comunale e l’AssoBalneari, voluto fortemente dal Sindaco Mariateresa Fragomeni per avviare un confronto ispirato alla piena collaborazione con tutti gli operatori turistici balneari della città.

Alla riunione, oltre al Primo Cittadino di Siderno, hanno partecipato l’Assessore Maria Teresa Floccari, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Archinà, il Responsabile del Settore urbanistico del Comune Arch. Graziano Muratore, l’Ammiraglio Luigi Minnici, il Presidente dell’AssoBalneari Calabria Giuseppe Nucera, il Presidente dell’AssoBalneari Siderno Dominick Figliomeni e il Coordinatore Locale AssoBalneari Mario Trichilo.

In un clima di serenità e di costruttivo dialogo, si è dato vita ad un confronto volto all’individuazione e alla risoluzione delle problematiche relative all’apertura delle strutture balneari nei mesi estivi e, in particolar modo, a quella legata ai tempi di rilascio delle concessioni.

A tal fine, l’Amministrazione Comunale ha invitato gli imprenditori balneari a presentare quanto prima la relativa documentazione agli uffici competenti, garantendo il proprio impegno a semplificare l’apposita modulistica, anche in un’ottica di riduzione degli oneri burocratici.

Nel corso della riunione sono state altresì evidenziate criticità legate all’accesso ad alcune spiagge (nello specifico, lato Sud e lato Nord del litorale sidernese). A tal proposito, nell’intento di trovare soluzione adeguata a questa problematica e per discutere di ulteriori possibili interventi atti a garantire una stagione balneare di qualità per imprenditori e cittadini, si è deciso di aggiornarsi ad altri incontri da realizzare in maniera cadenzata nei mesi a venire.

