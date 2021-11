SIDERNO L’Amministrazione comunale incontra i dirigenti scolastici

R. & P.

Si è tenuto, nella mattinata del 26 novembre, l’incontro tra l’Amministrazione comunale e i dirigenti degli Istituti scolastici del Comune di Siderno.

L’incontro è stato voluto dal sindaco Fragomeni, sia per rivolgere il saluto della nuova Amministrazione che per avviare un confronto ispirato alla piena collaborazione.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutti coloro che hanno partecipato, in un clima di serenità e apertura al dialogo.

Successivamente, il sindaco, assieme agli assessori Lopresti e Floccari, si è trattenuto con i soli dirigenti degli Istituti Comprensivi, per affrontare le criticità segnalate e scandire i tempi di intervento per la risoluzione di alcune urgenti problematiche come, ad esempio, le infiltrazioni d’acqua in alcune aule delle scuola elementare G.Pascoli e della primaria e dell’infanzia M.Bello e Donisi.

La riunione si è conclusa con la pianificazione degli obiettivi programmatici d’intervento.