SIDERNO L’Amministrazione aderisce alla campagna “Ottobre Rosa”

di Redazione

SIDERNO – “L’Amministrazione Comunale di Siderno aderisce alla campagna “Ottobre Rosa”:da oggi e per tutto il mese di ottobre, infatti, il Palazzo Municipale di Siderno si illuminerà di rosa per accendere i riflettori sul tema della prevenzione e sulla cura del carcinoma mammario”.

E’ quanto fa sapere l’Amministrazione con una nota.



“Un intero mese in rosa – è scritto – per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce, dei sani e corretti stili di vita e anche del finanziamento alla ricerca scientifica, fondamentale per nuove soluzioni di cura sempre più efficaci”.